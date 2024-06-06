有別於《路透》調查的樂觀結果，市場的降息預期偏向保守，直到上周仍預估Fed 11月才會降息，今年僅此一次。

5日出爐有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，5月民間就業人口增幅遜於預期，市場降息預期再度加溫。根據芝商所FedWatch工具，9月降息機率已由上月底的不到50％竄升至67％，並預期年底前降2次。

反觀接受《路透》調查的經濟學家，過去幾個月始終傾向Fed今年將2度降息。根據《路透》5月31日至6月5日進行的調查，116位受訪經濟學家中，將近三分之二（74人）預期，Fed於9月首次降息1碼，與5月的調查結果相符。

僅5位受訪者預估7月降息，少於5月調查的 11人，無人預測Fed會在6月11-12日例會調降基準利率。

降息幅度方面，約60％（68人）預估今年2度降息（共降2碼），與上月調查大致符合。28％（33人）認為今年只降1次或完全不降，僅15人預期降息超過2次。

而根據該調查的中位數預測，無論是消費者物價指數（CPI）、核心CPI、個人消費支出物價指數（PCE）、核心PCE，所有通膨指標的年增率，至少要等到2026年才能達到2％目標。

過去幾個月，Fed官員因對通膨達標信心不足，明確表態不急於降息。部分經濟學家認為，Fed在6月例會公布的最新季度「點狀圖」預測，料顯示今年降息2次或更少，3月時預測降息3次。

美銀首席美國經濟學家賈潘（Michael Gapen）指出：「Fed將於6月例會調高通膨預測.....要是上修通膨預期後隨即降息，不是很奇怪。」他預測Fed今年僅會於12月降息1次。