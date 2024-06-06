彰化銀行證券定期定額系統已上線，精選證交所公布證券定期定額熱門投資標的共36檔。投資人可指定在每月5日、15日或25日定期定額約定日買進指定投資標的，最低申購金額新臺幣3,000元起，透過長期投資可協助客戶降低平均成本、分散風險，逐步累積財富。

彰化銀行證券表示，本次推出的定期定額專屬優惠，自即日起至2024年11月30日止之新戶或舊戶，凡於2024年年底前透過線上平台(證券下單網頁或手機淘金王APP)完成首筆定期定額有價證券申購並經成功扣款者，即享「嗨Five禮」最高500元下單手續費抵用金及定期定額手續費28折超值優惠，最低新臺幣1元起。

另外，彰化銀行為弭平城鄉金融教育資源落差，避免偏鄉因消息封閉以及資源缺乏，造成在地民眾成為詐騙集團覬覦目標，近期持續響應信託公會「村里辦信託宣導行腳計畫」，陸續走入偏鄉村里，積極宣導善用信託工具強化財產安全，逐步為民眾建立信託基本觀念並提升防詐能力。

彰化銀行日前於石碇區石碇里舉辦「信託來幫忙—護財產、防詐騙、顧安養」說明會，介紹安養信託內容、如何透過信託保護資產及預防詐騙，並以信託實務案例，強化在地民眾信託觀念。此外，也宣導民眾透過「高齡評估試算表」，評估自身財務風險，並選擇適合自己風險之防禦工具，為人生提早做好財務規劃。

彰化銀行落實普惠金融並響應信託2.0全方位信託推動計畫，持續致力推廣安養及身心障礙信託，並已累積舉辦上百場安養信託說明會，期許透過信託業務的教育及推廣，將安養信託觀念散布到社會每個角落，共同守護民眾財產安全。