馬斯克名下的太空探索科技公司SpaceX的巨型火箭「星艦」（Starship），美東時間周四（6日）上午7時50分於德州升空。這是星艦第4次試射，本次並未像上一次在大氣層解體，在重返地球過程順利穿越大氣層，按照計畫落入印度洋，任務成功。

路透社報導，獲得美國聯邦航空總署（FAA）發射許可的「星艦」，周四按照試射計畫於SpaceX德州墨西灣沿岸的波卡契卡（Boca Chica）私有發射場升空。SpaceX在社群媒體平台X官方帳號宣布：「『星艦』發射升空！」

SpaceX說明，星艦發射升空後3分鐘，火箭第一級「超級重型助推火箭」（Super Heavy）在離地數十哩的高空與第二級「星艦」飛船分離，可重複利用的「星艦」啟動自身引擎持續朝太空飛行，推助火箭則落入墨西哥灣。

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

星艦穿越大氣層後繞行地球上空，朝印度洋方向飛行，整趟旅程需時約70分鐘。星艦來到印度洋上空以自由落體方式穿越大氣層過程產生的高溫過程中挺住，順利落入印度洋。這是本次試射的關鍵點，因為今年3月第3次試射過程，星艦就在這個環節空中解體。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）周四在X官方帳號宣布：「儘管外殼降溫片多處遺落、襟翼毀損，星艦仍在海洋成功軟著陸！」

Starship coasting in space pic.twitter.com/kphbuXuEMr — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

「星艦」重型運載火箭總高度122公尺，直徑約9公尺。去年4月第1次試射，升空4分鐘後在離地40公里空中爆炸，火箭與飛船並未完成一、二級分離。去年11月第2次試射實現了兩級分離，星艦進入太空之後不久就爆炸。

第3次與第4次飛行路徑相似，本次主要是重複此前測試內容，目的是讓星艦飛得更遠。火箭外表覆蓋好幾百片黑色降溫片，以防止星艦以超高音速穿越大氣層時毀於因摩擦而生的極端高溫導致星艦過度毀損。整體看來，4次試射一次比一次進步。