國民黨立委賴士葆大歎經濟部長郭智輝不提修法，也不協調部會解決問題，很悲哀看到一個企業人才進入綠營染缸，就只剩下政治語言，忘卻企業思維。(本報資料照)

針對核三是否有延役機會，經濟部長郭智輝表示，目前在法的框架下不可能延役，但若能克服法的問題，且評估安全無虞，就會考慮延役；郭智輝並指出，產生電力的方式很多，短期可能由「光」來補最快。國民黨立委賴士葆大歎說，郭智輝知道核二、核三修法通過，可以延役二、三十年，但經濟部不提修法，也不協調部會解決問題，很悲哀看到一個企業人才進入綠營染缸，就只剩下政治語言，忘卻企業思維。

賴士葆在臉書發文指出，兩年來政府補貼台電4千億，經濟部長郭智輝不支持補貼台電，能源價格高漲，企業應該反映的真實的成本。照郭的邏輯，剩下的辦法就是漲電價，不管工業用電和民生用電的價格勢必調漲，也勢必帶動物價上漲，包含人民痛苦指數的上漲，這些都環環相扣。

賴士葆說，然而因為捨棄乾淨便宜的核電每年要增加1200億的支出，這是民進黨非核黨綱綁架國人所付上的代價，全民買單。郭智輝進入官場根本無法用企業的角度去解決政治和政黨的問題，過去的企業經驗只能束諸高閣，跟著政黨的指示，在非核的大旗下摸著石頭過河。

賴士葆表示，對照一下，美國日前耗費巨資完成兩座核電廠，能源部長珍妮佛格蘭霍姆宣布，因應未來的電力發展需求及2050的淨零碳排，美國會再蓋198座核電廠。郭智輝清楚AI產業帶動台灣科技發展的重要及AI耗費龐大電力計算的需求，郭智輝優先考慮可以最快發電的太陽能光電，但太陽能是備用電力，因為僅限白天，不是24小時的供電。

賴士葆說，另外，台電規畫十幾座新的天然氣電廠，目前只有一接和二接，天然氣在台灣的安全存量只有7-12天，地緣政治的風險考量，萬一兩岸開戰，台灣海峽有被封鎖造成能源斷炊的疑慮，過去蔡政府規畫天然氣佔一半的能源占比，這些都讓人憂心。

賴士葆強調，郭智輝知道核二、核三修法通過，可以延役二、三十年，但是經濟部不提修法，也不去協調部會來解決這個問題，明明可以減少國人負擔高漲電費的痛苦，因為進入非核家園的染缸，就要學習能源政策的通關密語就是：2030前不缺電，所以不需要核電，核電只能當備用電力不是基載電力。很悲哀看到一個企業人才進入綠營染缸，就只剩下政治語言，忘卻企業思維。