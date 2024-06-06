宅電ChargeSmith在Google地圖上推出了專為電動車車主設計的「電動車充電站地圖」服務，提供一個便捷的充電站搜尋入口。

截至2023年10月，Google地圖已經在全球提供超過36萬個電動車充電站的資訊；而宅電的新服務提供了台灣範圍內超過5,300座電動車充電樁的資訊，並計劃逐步整合部分營運商的即時狀態，使電動車車主能夠透過Google地圖輕鬆搜尋並確認充電站的最新情況，以便規劃行程。這項服務旨在緩解旅途中的充電焦慮，車主能在任何地點輕鬆找到合適的充電站。

宅電ChargeSmith提供包括自營、委託營運、漫遊以及離線圖資等CPO SaaS服務，致力於為地主、營運商與車廠提供清晰、易讀的充電站資訊。此外，透過車主社群的反饋，宅電不斷優化站點設施與環境，有效解決里程焦慮問題。目前，宅電的服務已覆蓋台灣超過70％的電動車車主，提供各種規格的超過五千座快慢充充電樁，成為電動車車主社群最完善且友好的服務之一。

台灣政府積極推動電動車產業發展，並設定2035年電動汽車銷量占比達70％的目標。Google地圖電動車充電站地圖服務的推出，將有助於推動台灣電動車產業的發展。該服務將為電動車車主提供更便利的充電體驗，從而鼓勵更多人購買電動車。