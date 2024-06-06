當日除安排銀髮長者表演、熱舞及音樂表演等精采節目及敲響敬老感恩鑼等活動，現場有眾多美食攤位及在地名產愛心攤位，吸引許多民眾前來參加，為邀請老大人走向戶外促進人際互動，免費提供園遊券招待長者參與，並設置長者照顧區提供免費剪髮、舒壓按摩、健康檢測等服務。

統一發票也是老人暨家庭關懷協會主要服務經費來源之一，隨著電子發票的盛行，募集的發票量逐漸減少，為協助協會募集經費，臺銀人壽花蓮服務中心舉辦「捐發票做公益．送造型氣球活動」，獲得現場來賓及小朋友們熱烈響應，紛紛捐獻發票共襄盛舉做公益。

臺銀人壽長久以來關懷社會弱勢族群，積極參與各項社會公益活動，在老人關懷、弱勢家庭照顧方面，藉由本次園遊會的舉辦，集結花蓮縣多家政府機構、熱心公益攤商及民眾愛心，以實際行動共同參與發揮愛老精神，讓福利邊緣老人及弱勢家庭感受來自社會各界的關懷與愛心。