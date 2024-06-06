美式賣場好市多設置外部熟食區，讓會員採購完後能吃點食物果腹，近日有民眾在好市多中和店發現，原本提供多種口味的披薩，改成「夏威夷披薩」單一口味，引起眾人熱議，抱怨喜愛的口味突然消失，甚至不想吃夏威夷披薩。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在中和店外部熟食區，發現菜單出現一大異動，原本披薩有多種口味供選擇，「現在披薩只剩下一種選擇」，只剩下夏威夷披薩。

消息曝光引起會員熱議，「總匯那麼好吃還給我撤掉」、「最好吃的是海鮮披薩，已經不見一陣子了」、「沒起司就不買了！」、「什麼，最愛的菌菇披薩又下架了」、「其他的不留，留了一個義大利人看到會生氣的披薩」、「就跟麥當勞一樣，都不問過消費者意願就隨便停售商品」、「台灣人的錢特好賺阿，所以不用那麼麻煩」。

也有人紛紛抱怨，「我不吃夏威夷耶！嗚嗚嗚」、「不愛夏威夷，皮好厚，起司好少」、「我討厭鳳梨在披薩上，味道無法理解」、「披薩超難吃，整片都番茄醬，鹹死了」、「以前這面牆上有蠻多好吃的東西，現在這品質／這價位...真的不會想吃了」。