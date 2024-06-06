周三（5日）AI霸主輝達市值衝破3兆美元大關，踢下蘋果，躋身全球第2大公司，在周四（6日）一開盤一度飆漲逾2%，推動以科技股為主的那斯達克指數再創盤中新高。但輝達股價飆上1255.87美元新高之後迅速轉跌逾1%，市值失守3兆美元關卡，蘋果得以奪回老二寶座。美股3大指數早盤在平盤附近震盪。

截至台北時間6日晚間10點40分，道瓊工業指數上漲37.90點（或0.10%），暫報38845.23點；那斯達克指數上漲7.96點（或0.05%），暫報17195.87點；標普500指數上漲2.28點（或0.04%），暫報5356.31點；費城半導體指數下跌28.91點（或0.54%），暫報5318.53點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果小跌0.03%，谷歌母公司Alphabet小漲0.35%，微軟小跌0.23%，亞馬遜漲1.28%，臉書母公司Meta漲1.20%。半導體類股方面，輝達跌0.67%，超微漲1.47%，台積電ADR小漲0.19%，聯電ADR跌0.65%。

儘管周四早盤輝達漲勢未能持續，但華爾街仍普遍看好其前景，認為近期仍有機會挑戰微軟的市值王大位。花旗集團美國股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，「輝達的優勢在於，他們是極少數能夠真正獲得AI收入的公司之一。股價越高，說明獲得營收的潛力越大，當然風險也會增加。但截至目前為止，一切看來都很好」。