香港男星謝霆鋒出道近30年，憑藉俊俏臉蛋及精實身材，擄獲大批粉絲芳心，一舉一動都受到矚目，而他日前出席乾女兒丁佳敏的婚禮，不僅讓謝霆鋒私下真面目備受討論，乾女兒的真實身分也引起網友熱議。

近日在網路上流傳一張謝霆鋒與一對新人的合照，只見謝霆鋒穿著灰色夾克搭配黑色長褲，頭上戴著灰帽及太陽眼鏡，造型十分休閒又不失魅力，讓不少網友看了直呼「好親民，沒有明星架子」、「怎麼還是這麼帥」。

謝霆鋒出席豪門婚身世超驚人。（圖／微博 芒果撈小萌主）

不過值得注意的是，這對新人的身分來頭可不小，新娘是謝霆鋒的乾女兒丁佳敏，也是大陸體育品牌「特步集團」的小公主，集團市值約為600億台幣，而她也憑藉實力在自家集團擔任「半糖系列」的主理人，乾爹謝霆鋒則為該集團代言23年。謝霆鋒不只是代言人身分，更在2016年投下2250萬港幣（約9400萬台幣）認購特步500萬新股，如今還現身出席乾女兒的婚禮，可以說是誠意十足。

至於新郎則是大陸男裝品牌「七匹狼」的二公子周力源，「七匹狼」是大陸服裝業首家上巿公司，巿值高達175億台幣，周力源目前在自家公司擔任總經理助理，未來潛力也是無可限量；根據了解，這對新人從小就認識，不但是國中同學，也是彼此初戀，兩人青梅竹馬的愛情最後修成正果，讓網友形容「比童話故事還夢幻」。