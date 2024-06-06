世界健身-KY（2762）6日公布自結5月合併營收逾8.39億元，月增3.76％、年增6.09％，創2021年4月以來的單月最高，且單月營收已有連續三個月呈現月增走勢，顯示疫情後，公司營運強勁的復甦。

世界健身累計今年前五月合併營收為39.84億元，年增5.18％，反映出公司成功的經營策略，不但有效掌握了健身市場日益成長的需求，也透過持續展店挹注動能。

世界健身財務長謝如菁表示，隨著氣候升溫，迎接夏日健身旺季到來，公司看到既有會所在進場人次與營收方面，都出現明顯的轉折點，將結合展店計畫，有助於公司第二季和全年度的獲利成長。

世界健身致力於為會員提供高質量，且創新的健身服務和體驗，包括引入AI智能體態檢測與線上健身平台，可隨時追蹤運動表現。

展望未來，世界健身正在持續擴展零售業務，目前已有6間會所，提供世界健身品牌的服裝、營養補充品，以及各種運動前後的飲品。

此外，世界健身計劃今年下半年，開設10家新店，預計將推動2024年到2025年的營收成長。

世界健身第二季、第三季的全台布局，將加快步調，除有高雄左營、高雄楠梓、台北景美，也預告在新北市和台中市，將有全新分店插旗。對於今年度展店12家的目標，公司有信心今年底前提前達標。