YouTuber本本（江佑真）曾擔任過外拍模特兒，擁有甜美外型，和自然不做作的個性，獲得粉絲喜愛。怎料，近日卻有一名自稱是富二代的網友在到處宣稱，曾和她有過性關係。本本在得知這件事後，氣得截圖抨擊對方，刷存在感，不敢跟她本人說，只敢到處亂放話，怒嗆：「不可憐嗎？」

本本在IG限動曬出一張疑似網友私訊，對方告訴她，有位網友自稱自己是億萬富二代，一直在很多人的DC群（即時通話軟體Discord）裡，表示和本本發生過2次關係，還說本本當年「戴他綠帽」，網友附上對方個資，好奇詢問本本：「這是真的嗎？」

本本公開行為詭異男網友個資。（圖／empty_1207 IG）

本本無奈回應，希望這些網友不要再用這種方式刷存在感，別人常八卦來問她「聽說妳很喜歡誰」、「聽說妳昨天在錢櫃，騎在誰身上跟人家告白」等等各式各樣的故事，她強調自己完全不認識對方，但卻每天都有人會拿新故事來問她，是真是假，讓她相當無言。

她提到：「如果我的外流是真的，還輪得到你們在那邊卡一個+1+1嗎？」應該是早就被到處亂傳。她也提到這位亂說話的「富二代」，在DC刷存在感好幾個月，「怎麼不出來跟我本人講，不可憐嗎？」並呼籲網友注意明辨是非，不要只想著八卦或毀謗任何人，去做點有意義的事。