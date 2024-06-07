台北市立內湖高工4日畢業典禮，未料卻出現多名畢業生大肆搞破壞，不但將滅火器從高樓丟下，噴漆寫下三字經，還嗆「要畢業了學校也辦不了我」，對此校方表示將要求家長賠償，律師更直言，此舉已觸犯毀損罪，最高可處2年以下徒刑。

日前有網友在「黑色豪門企業」投稿，一群學生將桌椅、課本、滅火器從高樓往下砸，有人拿滅火器往教室狂噴，還有人猛撕海報，拿鐵鍬打碎牆壁磁磚，並在牆壁噴上三字經，另一群人則大肆破壞公物，將掃把踩斷成2半，拔掉廁所水龍頭，拍片炫耀上傳網路嗆「要畢業了學校也辦不了我」，囂張行徑無法無天，老師到場制止也無效。

其他學生看到搖頭大罵：「覺得有夠丟臉」、「這也太誇張」、「爸媽都沒在教嗎」、「無法想像這群人出社會後會變什麼樣」、「看起來已經是累犯了」。

對此校方表示，已經聯繫上學生家長，將依規求償，學生事後也相當後悔，承諾願意賠錢。律師則表示，學生行為已經觸犯毀損罪，最高可處2年以下有期徒刑，學校則可走民法，請求賠償損害。