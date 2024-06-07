國防部長顧立雄6日首次到立法院外交及國防委員會備詢時表示，「我們沒有第一擊，只有自衛權的行使」，在於共軍攻擊我航機艦設施，或是攻擊我本外離島，以及未經許可任何飛航實體進入我12浬領空跟領海。針對第一擊，前海軍艦長呂禮詩表示，國防部每一次出來講的都不一樣，「自衛反擊權」就像月亮一樣，初一十五不一樣。

呂禮詩6日在中天《頭條開講》節目中表示，如果依據國際法，12浬可以視為領海。但是有一個問題，「公船」無論是海警或是軍艦無害通過，只要不進行武器的操練或演習、在船上發射降落或搭載一些可以飛行的軍事裝備，無害通過是被允許的。這要如何處理？只有一個方法，就是擠出去；像美前眾議院議長裴洛西離開台灣時，解放軍進行環台軍演，我們軍艦擺出態勢，就是想要把他們擠出去。

關於第一擊的定義，呂禮詩指出，從2020年「第一擊」改稱為「行使自衛反擊權」；2022年國防部長邱國正表示，無人航空器等實體越界當作第一擊界定；2023年又講進入12浬領海線內，國軍就射擊，而且每一次出來講的都不一樣，「自衛反擊權」就像月亮一樣，初一十五不一樣。

呂禮詩接著點出，顧立雄果然還是學法的，他說「12浬」、「自衛反擊權」就是如此；呂禮詩認為，不要再編「第一擊」，還有反擊「第二擊」，這完全對於國際法、國際關係等名詞定義，完全不了解。