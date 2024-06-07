大陸日前公告ECFA部分早收清單134項產品優惠關稅減讓中止，有財媒大老對此直呼「沒ECFA，台灣不會怎麼樣！」還稱會是傳統產業的新機遇。前立委郭正亮直批這種論調是吹牛大王。他強調，大陸對台的最大籌碼是採購，華為就是台灣最大的科技採購公司，別整天以為自己好棒棒。

「要當美國的馬前卒？要一面倒向美國？整天在那邊自吹，說：好棒棒，你非買我的不可！」郭正亮6日在《亮劍台灣》節目質疑，「你以為華為那一千億的電子零組件，就一定要買台灣的嗎？你這麼有把握？」自己問過大陸的朋友，對方說：台灣的零組件真的是品質好，比大陸貴一點，可是他們願意買，因為他們要維持華為的品質。「這個是人家的想法嘛。可是如果政治力量來了，你怎麼辦？他可以到別的地方找產品啊！」

郭正亮直批「每天都在那邊吹牛啊？真是聽不下去啊！（回應網友留言）...沒有錯啊，華為就是台灣最大的科技採購公司啊！這是事實，他就是買電子零組件。所以我那位朋友，台灣的科技園區，他很熟啊，跟很多人都是好朋友，他也很喜歡台灣。坦白講，這個如果不是政治因素，他會買台灣的電子零組件。可是你...這麼多人每天在那邊吹牛，真的聽不下去啊！一點謙卑都沒有耶，以為你多厲害？」

「你來執政看看，吹牛大王！」郭正亮2日曾在《辣晚報》節目強調，重點不是ECFA，而是採購，「大陸不買台灣的東西，買韓國的可以吧？」他並指出，現在大陸也不跟美國進口大豆了，改買巴西大豆，台灣一年對大陸貿易順差有約7、8百億，「你以為這個順差，人家非跟你買不可？」

郭正亮指出，大陸對台的最大籌碼是採購，不是ECFA。討論ECFA是因為大陸商務部目前只看到貿易歧視，認為應該根據WTO的規定矯正，但台灣方面都不調整，「既然這樣為何要給你關稅優惠？如果不是搞貿易歧視，純搞政治，就不一定要買你的。」