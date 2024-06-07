國內市占7成的輸液大廠「永豐化學」遭勒令停產，導致生理食鹽水等輸液出現短缺危機，衛福部為此將多花2億進口救急。對此胸腔科醫師蘇一峰貼出衛福部過去3周，有3種不同說法，狠酸危機就是商機。

健保署長石崇良5日表示，為因應永豐化學遭勒令停產導致的輸液短缺，將開啟進口專案，核定4家廠商補足產能，初步規劃400萬瓶，但要額外花費2億多元。

蘇一峰在臉書發文酸，2周前，衛福部說台灣沒有缺點低，醫療人員不要出來製造恐慌；上周說專案進口，每個月缺口150萬包，3倍定價購買很便宜了，我敢說健保價買不到啦，如今衛福部要花至少4.5億增加點滴產量，其中2.5億專案進口，「#衛福布 危機就是商機」。

護師公會理事長陳玉鳳也在底下留言嘆明明就是人禍，還一堆人支持，「而且還要半年時間才能處理，那前半年為何不處理？因為要粉飾太平才能選上，繼續割韭菜」，其他醫護人員也留言：「調升藥價可以處理的事，硬是搞成驚天動地專案進口」、「又有人要發大財了」、「最後還不是人民買單」、「拜託在野黨立委嚴格監督」，蘇一峰也補充，若原本國內點滴產線沒斷，每個月0.5億就可以出貨足夠的產量。