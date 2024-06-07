2年前曾「無氧」登上8167公尺世界第七高峰「道拉吉里峰（Dhaulagiri）」的詹喬愉，日前在個人粉專挑戰「最高海拔16蹲」，她以聖母峰和洛子峰(Lhotse)為背景，站在海拔5650公尺的卡拉帕塔(Kala Patthar)，跳起男團ENERGY引起風潮的「16蹲」，她也表示跳完真的會喘，但也因為跳了16蹲，讓她在等待隊友的期間感覺比較不冷，不用再躲到石頭縫中發抖。

詹喬愉2日在臉書粉專「詹喬愉-三條魚Tri Fish」發文，並上傳1段影片要挑戰「最高海拔16蹲」，她表示原本和隊友在海拔5千公尺跳了16蹲，但覺得5000公尺太低，便到了海拔5650公尺的卡拉帕塔(Kala Patthar)再試了一次，而隊友這次蹲不下去了，她只好一個人跳16蹲，並以聖母峰和洛子峰(Lhotse)為背景。

詹喬愉跳完之後也表示「真的有差，在這海拔跳完會喘欸」，不過她也認為，當時在爬海拔6189的島峰(Island Peak)時沒有跳16蹲感到可惜，不然就可以試試在海拔6000公尺跳16蹲。

詹喬愉也說，不知道為什麼這個「蹲蹲蹲(16蹲)」突然紅起來，但她可以利用在山頂等待後面的隊友時，做個16蹲之後，就會感覺比較不冷，不然通常她都是躲在石頭縫中發抖。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「再下次8000的也蹲嗎」、「魚魚太強了」、「好強的16蹲、我只會蘿蔔蹲」、「好厲害哦這麼高還可以跳舞」、「看得我都快窒息了」、「這也太猛了」、「我覺得你是一個很可愛的運動員」、「路人沒說看到一個瘋子」、「妳super star，超級強大的肺」、「八汽缸引擎般的心臟」、「5650！目前看到的最高海拔16蹲了」。