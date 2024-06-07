想要在職場發光發熱，除了自身能力外，可能機運也很重要，一名男網友分享20多年的工作經歷，前後被資遣了5次之多，不是公司裁員就是倒閉，讓他感慨是不是運氣太差，引起眾人同情，也有人建議他擠進大企業，扭轉命運。

一名男網友在Dcard發文，分享自身工作經歷，一開始工作做了6年技術員，月薪26K，然後2008年景氣不好被裁員，去讀夜校想補個國立機械系的學歷，接著找了傳產工務，薪資28K，沒想到學士畢業那年公司倒閉，自己領了半年補助也接受職訓學CNC。

2013年找到傳產工程師職缺，薪資36K，但做3年之後遇到老闆關廠，只好再領半年補助，職訓學習電腦製圖半年。2018年到竹科小公司當工程師，薪資提升至45K，3年後公司營運不佳，自己再度被裁員。隔了2個月找到外派大陸工作，傳產工程師，含加給薪資有70K，結果2022年新冠疫情爆發，大陸工廠也收掉又領了半年，職訓PLC半年。

男網友透露，現在自己在傳產當設備，薪資30K，「我找了大半年，都是這種薪資，只好先過日子」，對比同校應屆生的薪水比自己高很多，讓他懷疑自己哪裡有問題，還是自己運氣很差？

貼文引起熱議，許多人表達同情，「你是怎麼找到都會倒閉的公司？」、「我覺得您的工作運好像蠻慘的，可能考慮去拜拜看有沒有辦法轉運」、「運氣是滿賽的，但感覺不是你的問題，而是這個產業的這類職務本來就很容易受到訂單量影響而裁員」、「要不要考公職國營看看，如果有考上真的再被資遣那真的絕了」、「找百大企業，如果再被裁，你可能要先複盤找自己問題了」。