世界上愛喝咖啡的人非常多，其中一部分酷愛冰咖啡，百喝不膩，就算天氣很冷也照喝不誤。專家認為，除了「習慣」這種心理層面的解釋，也跟生理感受有關。咖啡的溫度也會影響飲用時的口感，對於天生比較怕苦味與酸味的人而言，冰咖啡比較好喝。

美國《紐約郵報》5日引述生活科技資訊網站PopSugar報導，心理學家吉爾曼（Deborah Gilman）說，習慣一旦形成就會根深蒂固，如果冰咖啡是日常生活的一環，人們養成習慣之後就會持續下去。她說，人類每天做出相同的決定，原因在於為了其他任務與決策需求「節省腦力」：「在不可測的世間，常規能提供穩定感，能夠知道接下來發生什麼狀況，會讓人更有安全感、降低焦慮。」

咖啡在味覺層面的獨特表現，有些人深受吸引，有些人則覺得不怎麼討喜。美國食品兼烹飪科學家蓋文（Jessica Gavin）說，咖啡的溫度愈高，味道就愈濃郁，原因在於溫度達到華氏160度（攝氏71度左右）時，會開啟人體的TRPM5通道（Transient Receptor Potential Melastatin，受體電位褪黑素蛋白），這個味覺受體細胞組成的通道未於舌頭味蕾。

人體TRPM5味覺通道作用機制。

蓋文說明，低溫會削弱這個通道的感受力，亦即降低對於味覺的感知能力，「因此，冰咖啡對於天生對於苦味、酸味敏感的人而言，比較討好」。但她也說，沒有什麼比一杯口感清爽的冰咖啡更能讓人精神抖擻煥發，「即使在寒冷的天候之中也一樣」。相較之下，熱咖啡比較能讓人放鬆。

咖啡師莫里森（Johny Morrisson）提供了另一種見解。知名品牌在冰咖啡開發的花式產品拉近了與年輕消費者的距離，博得不少共鳴，加了乳製品與其他佐料之後，外觀活潑多彩，行銷吸引力比較強，季節限定、流行風味也能推波助瀾，這些都是熱咖啡難以比擬的強項，冰咖啡逐漸成為一種文化現象。