「演唱會蟑螂」顏允豐、鄭淇丞等人詐騙吸金案，月前雖經地檢署偵查終結起訴，卻又滋生案外案。被詐騙投資的台運國際多媒體負責人張琯臻表示，自己不但是被害人被牽連冤枉變被告，甚至還有媒體混淆報導捕風捉影，讓她二度受到傷害，因此為捍衛自己清白，決定對未經查證媒體提告，而且表示一個都不放過。

顏允豐、鄭淇承等人，佯稱舉辦韓團及知名國外藝人來台演唱會，四處吸金到處招攬投資人詐騙案，詐騙所得至少超過一億元，連前副總統吳敦義的兒子吳子文及知名藝人康康都受到詐騙參與投資，月前經士檢及北檢偵查終結，將相關涉案被告提起公訴。

同樣也是受詐騙投資的台運國際多媒體負責人張琯臻，只是因為經台商友人介紹參與投資因此也無端遭受波及，明明是也是被害人卻被冤枉列為被告遭到檢方偵查。

幸經檢方深入調查，才認定張琯臻未涉犯嫌，而予以不起訴處分，還其清白。經常參與演藝製作也參與多年公益活動的張琯臻經採訪大聲喊冤，原本以為從此可以洗刷不白之寃，真相已經大白，詎料繼碰上演唱會蟑螂後，又碰上媒體報導與事實有出入發生案外案。

張琯臻表示，最近有媒體未經確實查詢或查證，就率予指說她仍因同案涉嫌將被繼續調查，暗示要求付費廣告才能予以澄清。她表示，對此將一一搜證告發、絕不輕饒，藉以保護自己多年建立的良好商譽與投身參與公益活動的正面形象。