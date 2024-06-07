百萬YouTuber蔡阿嘎6日晚間突然發布聲明，以「對方有不法行為」為由，解雇任職10多年的團隊元老蘿拉。有粉絲發現，過往與蘿拉有關的影片全數消失，僅存一部1年前開箱蘿拉家的影片，片中蘿拉家堆滿了各大名牌包包、飾品，讓網友笑稱「原來是蒐證影片」。

蘿拉過往曾在日本爆買200萬「戰利品」，買遍LV、Gucci、DIOR、香奈兒、Hermes等名牌，2023年蔡阿嘎就曾開箱過蘿拉家，從入口到客廳再到房間，所有空間都堆滿了要價不斐的包包、飾品與畫作，最便宜的也要1萬起跳，床底更藏了無數個名牌包，總計超過好幾百萬，讓蔡阿嘎大喊「妳家是名牌的倉庫是不是？」，堪稱團隊中的精品女王。

如今蔡阿嘎宣布解雇蘿拉，不少人也紛紛到影片底下留言：「到此一遊，這麼多錢果然不是正常的來源」、「看來阿嘎佈局很久了」、「以為是開箱片，原來是蒐證片啊」、「難怪這麼有錢，不法行為全部變成精品了」、「看完影片，覺得蘿拉每次報價都有一點心虛的感覺」、「太神了，大家快備份」。

也有眼尖網友發現，過往與蘿拉的影片許多都被刪除，唯獨這部還在，猜測應該是有業配的緣故所以還留存著，但影片狀態也被悄悄改為「不公開」，更讓人引發聯想。