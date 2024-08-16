「台灣第一AV女優」吳夢夢2020年進軍謎片產業，後來她在台灣累積不少作品，更轉往幕後。昨(15日)她發文表示，原本前幾年以為自己做這產業還算成功，前後砸了350萬拍了18部謎片，但最後只有一部回本，原因是大家好奇男優「那話兒」入珠後的樣貌。

吳夢夢昨發文說，早年本來想複製自己拍片這套商業模式，自掏腰包花350萬台幣拍謎片，但最後18部裡只有1部回本，原因是這位金髮、有刺青的女優找來自己男友合拍，男友有入珠，吸引對入珠好奇的觀眾，「後來女優離世了，家屬請我協助下架，導致肉肉傳媒唯一一部有回本的作品也跟著她的離開消失」。

吳夢夢發文。（圖／翻攝自 Threads）

吳夢夢說，當時公司算她獨資，歷經這件事後才體會到「每個人都可以這麼賣」，靠得其實是機運，自嘲：「不然也不能解釋為什麼當初我這個五花肉能做起來」。見此，網友回應：「天啊，一部15萬左右耶，製片成本真的高」，吳夢夢也解謎拍片的成本，包含：女優酬勞7到8萬、男優8000、腳本5000、攝影18000、平面拍攝3000、妝髮3000、燈光8000、剪輯8000、後製（馬賽克字幕預告）7000、封面製作3000、翻譯5000、場地8000-30000、臨演3000/名，但還沒錢請幫忙現場收音的工作人員，相當克難。

吳夢夢透露曾砸350萬拍謎片。（圖／翻攝自monmonwu1.0 IG）

此外，還有網友問：「沒有別的意思，我只是很好奇（納悶）臺灣現在的社會氛圍能夠接受AV產業鏈在臺灣發展嗎？」吳夢夢也直回：「大家都覺得不是自己女兒/媽媽就好」，另有人稱讚她竟然願意點頭下架，吳夢夢說：「協助下架只是個小動作，如果家屬能因為這樣好過一點就好」。