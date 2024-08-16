新竹市代理長邱臣遠近日前往了解光埔2期自辦市地重劃區工程進度，其中，慈祥路延伸至埔頂路段將力拚今年10月提前開放通車。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市光埔2期自辦市地重劃區如火如荼施工中，為改善關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞情形，除今年2月2日提前通車的慈濟路、關新路延伸段外，慈祥路延伸至埔頂路段經市府與重劃會多次協商，力拚今年10月提前開放通車，讓居民出入不用再繞道，享有平坦好走的大路。

代理市長邱臣遠指出，關新路延伸段雖已於今年2月2日提前通車，目前僅規畫至竹市轄管的柯子湖溪左岸銜接防汛道路，市府透過園縣市高峰會、竹縣市溝通整合平台的機會，向竹縣政府商議關新路直通至公道路議題，並已向內政部國土管理署（原內政部營建署）正式建議，將柯子湖溪以東新竹縣轄區內部分農業區透過都市計畫變更為道路用地，直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區車流，必定能帶來更良好的交通效益，符合竹市「交通暢行」的施政重點。

地政處長何憲棋表示，光埔2期自辦市地重劃區面積97公頃，規畫有22公頃公園綠地，目前總施工進度約達60％，市府近日實地了解重劃區公園等公共設施的施工狀況，著重在將來市民使用的安全性以及市府接管後如何妥適維護。

其中，重劃範圍內包括慈雲路、公道五路兩側的公園用地，設計上涵蓋了多樣化的功能區域，包括開放草地、健身步道、兒童遊樂場以及休憩涼亭，預計明年12月重劃工程完工，由市府驗收開放後，綠意盎然的公園將大幅提升光埔地區的生態環境和生活品質，更將竹市的綠帶串聯，提供市民親近自然的遊憩空間。