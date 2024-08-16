中華代表團在巴黎奧運獲2金5銅的好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」今（16日）下午登場，總統賴清德先在府內舉辦派對、接見選手，下午3點英雄大遊行出發，全程也都將進行線上直播。

中華代表團在巴黎奧運獲佳績，總統賴清德在總統府接見選手。圖為拳擊國手林郁婷、羽球國手王齊麟。（截自中時新聞網直播）

總統府為感謝眾多台灣英雄付出，「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動。據活動規劃，下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對、下午1時50分到下午2時30分總統在大禮堂接見，下午2時40分到2時45分在府前廣場大合影，下午3時英雄大遊行出發。

中華代表團在巴黎奧運獲佳績，總統賴清德在總統府接見選手。圖為賴清德與桌球國手林昀儒。（翻攝自文總直播）

活動全程將透過YouTube直播，並結合線上即時互動，觀眾可在留言區留言；直播平台包括賴清德、蕭美琴、總統府、教育部、文化總會、MOE Sport、潮台灣。

「臺灣英雄派對」由國防部三軍儀隊以「劍門」光榮迎接選手進入總統府，並由國防部示範樂隊演奏曲目歡迎臺灣英雄。敞廳也將設置拍照背板及互動裝置，讓巴黎奧運代表團的臺灣英雄們可以盡情體驗。現場亦備有結合臺灣特色點心。

此次邀請選手與教練總共67位，而榮獲2金5銅的選手們，除了羽球國手李洋在日本度假暫未歸國由父親代表參加外，王齊麟、林郁婷、李孟遠、吳詩儀、唐嘉鴻、陳念琴都會出席。霹靂舞孫振等仍在外參加比賽或因傷在治療的選手則遺憾缺席；另外，這次擔任奧運國際裁判的8位台灣裁判，和其他負責後勤工作的物理治療師、防護員等53位人員也會出席。