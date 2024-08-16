中秋節將至，台鐵公司今日零時起，開放中秋假期9月13至18日全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今早9時，共完成6萬8454筆、10萬2616張訂票，同時公布東部幹線、西部幹線及南迴線車票預訂概況。

台鐵公司表示，東部幹線台北往花蓮、台東方向9月13日18至20時間長途自強號尚餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位；台東、花蓮往台北方向9月15至17日長途自強號各時段尚有餘位。

西部幹線台北往高雄方向9月13日17時以後長途自強號僅餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位；高雄往台北方向9月15日上午9時以後長途自強號尚餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位。

南迴線高雄往台東方向、台東往高雄方向9月13日至15日長途各時段自強號均尚有餘位。另9月13、17日加開之實名制列車，將於8月17日零時起開放身分證U、V及設籍花東縣民及上開兩者的配偶與直系血親一親等的民眾預訂車票。

台鐵公司提到，旅客完成訂票後，請務必於2日內(含訂票當日)至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票，或利用網路信用卡付款購票系統及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未付款之車票，將於8月18日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。