台灣是幽門桿菌盛行地區，為減少感染者進展為胃癌的風險，健保署16日宣布，放寬幽門桿菌除菌治療的給付條件。原本病患必須照胃鏡確診才能用藥，8月起，經碳13尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查確診者，也能適用，每年約5.2萬人受惠，新增0.37億藥品支出。

健保署醫審及藥材組組長黃育文說，過去病患照胃鏡才能接受油門桿菌治療，是為了確定是否有潰瘍，但因幽門桿菌與胃潰瘍有相關性，胃潰瘍、幽門桿菌的感染，也跟胃癌有正相關，是一連串的。因此健保署規劃，只要確定感染幽門桿菌，就能先用藥，減少後續進展為胃癌的風險。

今年8月起，病患除了照胃鏡之外，只要經碳13尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查，確定感染幽門桿菌，就能接受除菌治療。健保署試算，受惠人數約有5.2萬人，人年藥費介於670～720元之間，健保署一年將新增0.37億藥品支出。

與此同時，健保署也通過1項多發性骨髓瘤新藥給付案，依國際臨床治療指引，多發性骨髓瘤採三合一療法，健保署給付於第1、第2線治療以三合一療法為主，但第3線治療仍為二合一療法。為提升第3線治療效益，10月起收載含elotuzumab成分新藥與pomalidomide及dexamethasone併用於第3線以上治療。

另有3項癌症藥品擴增給付規定案，8月起擴增含trastuzumab emtansine成分藥品用於早期乳癌，有效降低3成4的死亡風險，達成早期發現、早期達治療目標。此外，考量前列腺癌病人有持續用藥的臨床治療需求，健保將24個月的總療程放寬至36個月，亦擴增結腸直腸癌、膀胱癌、腎癌、子宮頸癌、卵巢癌、食道癌、胃癌、胰癌併有蝕骨性骨轉移的病人使用含denosumab成分藥品，8月上路。包含多發性骨髓瘤等癌症在內，此次健保署共挹注藥費約16億元，約有3085位癌友受惠。