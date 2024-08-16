暑假倒數計時，想出遊的民眾看過來，台北市勞動力重建運用處舉行的「Jalan-Jalan跟著南風去旅行」文化共融系列活動17日再次登場，將於剝皮寮歷史文化街區帶來「南風漫漫丨移工多元文化展覽」，現場更有互動任務活動，歡迎大小朋友一起參與。

重建處表示，「Jalan-Jalan跟著南風去旅行」系列活動，分別以國人與移工各自角度設計行程，為了讓大家更加了解彼此，今年已開辦5場，包含大安森林公園開齋節、印尼薑黃染、菲律賓編織吊籃、探索台北偶戲館、士林半日遊等活動，17日將全新推出移工多元文化展覽，讓國人更加了解南國文化。

勞動局長高寶華說，重建處一直致力推動移工與國人間的文化交流，希望能藉由寓教於樂的活動，讓國人與移工相互認識、尊重，並點出今年除舉辦文化體驗、走讀活動外，還創新企劃拍攝2部「台北城市介紹影片」，其中搭配印尼旁白介紹市內舊城區、大龍峒等景點交通資訊，希望讓移工朋友在台北，除了好好工作，也能熟悉這座城市愛上它。

重建處長陳昆鴻表示，歡迎想回味活動內容，或者希望了解移工學校課程資源的民眾到來，明日起至9月1日於剝皮寮歷史文化街區的「南風漫漫丨移工多元文化展覽」，絕對值得前來一探究竟，不僅能參觀展覽，完成互動任務更有機會獲得限量南洋香料盆栽、現金卡等好禮。