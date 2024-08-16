美國CPI、零售銷售等經濟數據報喜，帶動美股四大指數飆漲。台股今（16）日盤中暴漲逾440點，衝破22300點大關；專家表示，市場資金將陸續認錯回流廣達、台光電、技嘉等9檔AI股，啟動另一波殺錯後的「校正回歸」行情。

台股從上周低點19662點強彈至今，短短10個交易日，已強勁反彈逾2600點。摩爾投顧分析師江國中指出，接下來將面臨兩大賣壓，一、這波急彈2500點後的獲利賣壓；二、月線 + 季線兩大解套賣壓。

他之前提到，台股多頭要轉回升需符合四要件：台幣止貶回升、外資期指空單回補 + 現貨連買 3 天以上、日 MACD 柱狀體翻紅 + 雙線 0 軸上以及轉折扣3低翻多。

江國中認為，台股原先預期的「C波下殺」情況恐怕不會再現，而拉回打第2 隻腳的可能性也隨之降低，預期台股已從「V轉急彈」模式轉變為盤堅狀態。

他表示，近期鴻海法說會，釋出利多消息，不僅展現自身營運狀況穩定，也讓市場對於AI 產業的前景重拾信心。之前看衰的外資，可望認錯回補，甚至幫忙抬轎。

江國中強調，後續資金將回流先前錯殺的指標 AI股，包括廣達、台積電、台光電、雙鴻、奇鋐、緯穎、緯創、英業達、技嘉等相關股票。預料台股將展開另一波「殺錯後的校正回歸」行情。

◎中時新聞網提醒您：此為專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。