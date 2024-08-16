金融股今天由富邦金、開發金、國泰金、群益證等領頭大漲2％～3.6％，尤其富邦金完全填息，且一早股價來到92.5元，強勢上漲表現，蓄勢向前波93.6元挑戰。

此外，上海商銀、台新金、元大金、合庫金、第一金、玉山金、京城銀、聯邦銀、永豐金、新產、統一證等約有15檔金融股都大漲1％以上，推升金融類股指數強勢反彈，領先大盤率先突破所有均線。

台股今天大漲逾400點，指數站上22,300點之上，但與季線22,420點仍有逾百點的距離。