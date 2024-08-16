女星鄭靚歆的58歲母親胡文英，七夕情人節答應網紅鄧佳華的邀約，將一起拍第四部成人片，引發話題。胡文英近日再與鄧佳華一起街訪路人「你覺得我們適合在一起嗎」，並接受《中時新聞網》專訪，讚賞鄧佳華私下是個非常有禮貌的人。

鄧佳華於12日發布邀約胡文英拍謎片的短影音，引發廣泛關注。昨（15日）胡文英發文證實：「和鄧佳華拍攝的第四部，如火如荼的計畫進行中，至於細節不便透露，coming soon…」。兩天前，鄧佳華又上傳與胡文英一起街訪三位民眾「你覺得我們兩個適合在一起嗎？」的短片，女生回應兩情相悅就可以，另兩名男生則打槍。

鄧佳華、胡文英問路人他們適不適合在一起。（圖／IG@dengjiahua0604）

外界好奇，兩人會在片中如何分工？據鄧佳華先前所述，他負責新作品的內容企劃，而胡文英擔任監督工作。今（16日），鄧佳華再度發文：「還有幾天就要拍攝，第四部作品拍成人片，我緊張到睡不著。」

胡文英證實與鄧佳華拍片的計畫進行中。（胡文英臉書）

鄧佳華拍片前很緊張。（圖／鄧佳華臉書）

胡文英最近接受《中時新聞網》專訪，透露鄧佳華至少聯繫她一年，頻傳訊息告白「我喜歡你」，但起初對鄧佳華的形象有疑慮，沒特別理會。直到某天鄧佳華傳訊問：「要不要一起來拍片？」胡文英覺得約在西門町，沒有安全的疑慮便答應，沒想到碰面當天正好是七夕情人節，索性拍一日情侶系列。

胡文英讚鄧佳華待人有禮貌。（圖／YT@中時新聞網娛樂）

胡文英表示，兩人約下午四點半，她卻因為塞車、車禍和找不到車位等突發事件而遲到，讓鄧佳華多等一個小時。不過，胡文英說鄧佳華很有耐心，並幫忙提行李，且遇到粉絲邀約合照時，通通來者不拒，讓胡文英改觀，讚譽鄧佳華：「他對每一個人都非常有禮貌」，也笑稱自己要檢討，因為她偶爾會婉拒粉絲拍照的邀約。