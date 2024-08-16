韓國男團Super Junior即將在今（16日）起連續3天在台北小巨蛋開唱，成員圭賢也受交通部觀光署之邀，擔任韓國市場台灣觀光代言人，提前來台拍攝宣傳片，今天一早出席記者會，相當愛台灣的他表示「我很喜歡來台灣，有很多美食跟景點，很開心能成為代言人，有種使命感要讓更多韓國人知道台灣的美」，更透露當初接到邀約時，用中文笑說「終於來了，謝謝」，並表示，盡可能地對其他成員保密，「他們到現在都不知道」，說完後還再度用中文補充，「可能他們（會）生氣，秘密」。

本次來台，圭賢已在韓國為推廣台灣觀光做足準備，在「台灣觀光大會考」環節時，3題通通答對，獲得了可以選3樣台灣美食來品嚐的獎勵，他先是選了豆漿配蛋餅，「因為現在是早上所以選蛋餅，豆漿我超喜歡，我昨天也有喝」，不過記者會現場冷氣太強，讓他吃了一口就忍不住用中文笑喊「很冷」，豆漿則是一口接一口完全停不下來，他喝出了啤酒的感覺，相當逗趣。最後則是跳跳糖，吃進口中後，他還調皮地故意拿麥克風靠近嘴巴讓大家能更清楚地聽到「逼啵聲」，也直呼好像回到了小時候。

圭賢16日一早出席代言記者會。（羅永銘攝）

圭賢受交通部觀光署之邀，擔任韓國市場台灣觀光代言人。（羅永銘攝）

圭賢光是今年就已來台3次，更南北跑透透，問及如果要出一個「圭賢套餐」會想要薦哪3樣必吃美食，他苦惱一番後，選了牛肉麵、豆漿油條以及蛋餅，更強調最喜歡起司口味的蛋餅。而台灣連2天發生多起地震，圭賢表示「我沒有太多地震的經驗，所以確實有嚇到」，昨天下午是他剛好在拍攝宣傳片，今天早上則是還在飯店內，「感覺整棟樓都在搖晃，想說要不要逃跑」，追問如果當下正好在裸睡，逃跑前會先穿上衣服還是褲子？圭賢急忙澄清「我才不會裸睡」，但也笑說真要的話還是會先穿褲子。

圭賢在「台灣觀光大會考」環節意外得知喔熊組長的身高是7杯珍珠奶茶的總和。（羅永銘攝）

圭賢品嚐最愛的起司蛋餅。（羅永銘攝）

圭賢1月底來台時，就已透過拍攝vlog介紹台灣之美，14日晚間抵台後，他也馬不停蹄地展開拍攝行程，體驗特色文化和品嚐道地美食，他表示，這次去的景點，都是他很喜歡的地方，之後也想到花蓮等走走，開發新景點。另外，他昨赴大稻埕永樂市場拍廣告被網友巧遇，圭賢說，雖然天公不作美，現場下起了雨，但仍不影響他的好心情，「看到很多人在拍婚紗跟逛街，發現那邊有很多漂亮的咖啡廳，街道巷弄也都很漂亮，隨便擺個姿勢拍拍感覺都可以拍出人生美照」，可見他對台灣的熱愛。

圭賢吃跳跳糖的模樣相當可愛。（羅永銘攝）

圭賢調皮拿麥克風靠近嘴巴讓大家能更清楚地聽到「逼啵聲」。（羅永銘攝）