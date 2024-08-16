社會矚目的幼兒園性侵案16日宣判，勵馨對受害的孩子們感到無比痛心，對加害者進行最嚴厲的譴責，除再次呼籲對性侵害零容忍的態度。（報系資料照）

社會矚目的幼兒園性侵案16日宣判，勵馨對受害的孩子們感到無比痛心，對加害者進行最嚴厲的譴責，除再次呼籲對性侵害零容忍的態度外，呼籲教保服務機構應裝設監視錄影設備，並將影像上傳至雲端保存，7月16日刑事訴訟法修法，以科技方法偵查保障兒童及性侵被害人的權益，期待將來對於性侵案件能擴大適用，兒童作為證人的證詞，可能因表達能力受限，因此落實兒童證詞專家證人制度，是確保兒童證詞被公平對待的重要舉措，期待司法系統提升兒童證詞的敏感度和準確性。

勵馨呼籲，從小強調尊重兒童的感受與身體自主權，讓孩子可以學習「身體感覺」、「身體界限」和「行為反應」，進而幫助兒童認識自己的身體，學會如何區辨感受及表達自我。當遇到破壞身體界限的不當行為時，比較有機會說出來並向信任的成人求助。孩子在遭受創傷後，往往需要長期的心理諮商與情感支持，才能逐漸走出陰影，回到日常，但家長可能也會有創傷反應，同步提供資源給家長，方能幫助孩子與家長度過難關，重建安全感，政府應採取更為友善的措施，幫助受害兒童與家庭走過風暴。

勵馨基金會指出，兒童的安全是社會的共同使命，呼籲全民一起守護孩子的未來，讓孩子免受任何形式的傷害。唯有如此，才能真正為孩子們創造一個安全、尊重和友善的成長環境，讓孩子們在愛與關懷中茁壯成長。

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