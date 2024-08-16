新北市海山警分局偵查隊幹員昨（15）日前往萬里山區查緝毒品案，意外發現38歲曹姓男子在住處非法飼養保育類動物穿山甲1隻，腳及尾部有傷。曹男聲稱，穿山甲是被家裡的土狗從外叼回來。警方通報新北市動保處，動保員已將穿山甲帶回檢傷治療，曹男則依《野生動物保育法》送辦。

據了解，警方昨日上午7時許至萬里加投山區查案，過程中發現曹男屋外的狗籠內，養的竟是隻保育類野生動物穿山甲，腳、尾明顯有傷，且竟用狗飼料餵養以螞蟻為食的穿山甲，導致該隻穿山甲顯得十分虛弱。

警方立即將穿山甲帶回並通報動保處，經動保處獸醫初步檢傷，發現有不明原因導致骨折及多處挫傷，並有脫水情形，將轉送台北市立動物園協助醫療。

動保處表示，穿山甲為保育等級2的珍貴稀有保育類野生動物，獵捕穿山甲已違反野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。違者將依同法第41條處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

動保處通報保7總隊刑事警察大隊到場偵訊，曹男聲稱，穿山甲是飼養的土狗才於前一天不知從何處叼來。警方及動保處對曹男說詞存疑，訊後依法移送檢方偵辦。

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