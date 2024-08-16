新北市長侯友宜16日前往五股觀音坑溪橋視察。（陳慰慈攝）

五股觀音坑溪橋去年4月發生抽換橋梁吊索導致斷橋事故，造成4名工人受傷，新北市高灘處去年10月投入7370萬元預算重建，目前工程進度達7成，新北市長侯友宜今（16）日前往視察表示，近2天連續有地震，他第一時間要求局處全面檢視現有及施工中橋梁，確保安全無虞，並盼五股觀音坑溪橋如期如質於11月底完工。

高灘處長張修銘表示，原橋型為鋼拱吊索混凝土板梁橋，優點是吊索拱橋鋼構量小並用混凝板梁順接路面，缺點為施工需設臨時支保，後續維護更換吊索成本高；重建橋梁為鋼構橋。上部結構選用鋼拱橋，減少橋梁自重且選用耐久性較高之防蝕塗料，更能減少後續維護成本。

張修銘指出，五股觀音坑溪橋為五股至八里自行車道的主要橋梁，總長60米、橋面淨寬6米，鋪面使用具有河口生物意象之噴花地坪，融入當地色彩生態，意象，欄杆處設置猛禽意象之不鏽鋼板，並設置生態導覽牌面，增加地方自明性，創造地方特色。

張修銘說，目前工程進度超前已完成74.85％，預計11月底完工開放通行，新橋完工後，但因疏左堤防加高工程仍施工且中斷自行車道，協調利用臨時越堤斜坡道進入新橋，民眾無須再繞行。

到場關心工程進度的議員顏蔚慈詢問受傷工人狀況，張修銘回應，4名工人都已康復，對於造成這樣的意外事件感到意外抱歉，後續都有照規定要求承包商負起相關責任；議員李宇翔則期待能在安全狀況下盡速完工；議員彭佳芸則關切地震對橋梁的影響，張修銘表示，經檢視橋梁無走位偏差，耐震設計也遵循公路橋梁耐震規範。