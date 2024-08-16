台灣電路板協會與工研院產科所最新發佈《2024全球軟板產業掃描與發展動態》，全球軟板市場過去幾年經歷了顯著的波動，2020至2022年期間，新冠疫情帶動消費性電子產品的需求激增，推動了軟板產業的快速發展，若以廠商資金類別為基準，台商為最大軟板供應商，佔整體產值約34.5%、其次為日本與中國大陸，三地廠商總計囊括近九成全球軟板市場；以個別廠商來看，2023年前五大軟板廠分別為台廠臻鼎(4958)(約19.5%)、陸廠東山精密(約14.4%)、日廠Mektron(14.0%)、韓廠BH(6.7%)、台廠台郡(6269)(約5.7%)，五家企業合計佔6成的全球份額。

隨著疫情紅利的消退、終端庫存調整，以及全球經濟的不確定性，2023年全球軟板市場出現了明顯的下滑，較前一年下降7.9%，規模為183.6億美元；然而，近五年全球軟板市場大致呈現穩定增長，市場規模由2019年130.0億美元成長至2023年183.6億美元，年複合成長率達到8.9%。在全球電路板產值比重也由2019年的20.4%上升至2023年的24.6%。

TPCA預估，2024年全球軟板市場將從2023年的低迷中逐步復甦，市場規模(含軟硬結合板)有望達到197億美元，年增長7.3%，隨著AI應用在手機與電腦市場的逐漸普及，軟板需求有望持續升溫，預計2025年軟板市場將成長5.2%，達到207.2億美元，回復至2021年的水準。

儘管市場前景轉趨樂觀，軟板產業也面臨著一些挑戰。特別是歐盟計畫於2025年實施PFAS化合物禁令，可能對軟板材料，尤其是高頻材料的發展造成影響。PFAS管制雖然帶來挑戰，但同時也帶來了新商機，由於高階的高頻材料主要由美國和日本等少數業者所壟斷。PFAS的限令可能會促使下游客戶對PFAS Free材料產生新的需求，這為想要切入高階材料市場的新進業者提供了難得的機會。

TPCA表示，隨著全球經濟的逐步復甦和消費電子市場的回暖，全球軟板市場在2024年、2025年預估有不錯的表現。AI和電動車的持續擴展將成為推動市場發展的主力。儘管面臨環保法規和市場競爭的挑戰，台灣軟板產業在技術創新與市場佈局上的積極應對，可望帶來更多的發展機會。