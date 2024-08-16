美國緊盯來自中企字節跳動旗下的短影音社群平台TikTok，該公司最新向美國聯邦上訴法院表示，美國司法部錯誤陳述該社交平台與中國的關係，呼籲法庭推翻此前的「不賣就禁」法，該法要求總部位於中國的字節跳動出售TikTok美國資產，否則將面臨禁令。

香港信報報導，美國總統拜登於4月24日簽署法律，規定字節跳動必須在2024年1月19日前出售TikTok，否則將面臨禁令。上訴法院將於9月16日就該上訴進行口頭辯論。

TikTok上訴要求推翻「不賣就禁」法律，認為司法部在此案中犯事實性錯誤，並指「不賣就禁」法將剝奪該公司的言論自由權。TikTok強調，其內容推薦引擎和用戶數據都存儲在甲骨文營運的美國雲服務器上，對美國用戶產生影響的內容審核決定也是在美國做出的，以此反駁司法部的有關說法。

司法部認為，TikTok的內容管理決定屬外國人的言論，並不受美國憲法的保護。司法部律師7月曾表示，TikTok允許中國政府收集美國人的數據，並暗中操縱內容，給美國帶來國家安全風險。