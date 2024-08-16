57歲香港資深男星林立洋在2017年罹患大腸癌，近日在年代《那些年那些歌》坦言體能狀態大不如前，也因為病況經常腹瀉跑廁所，讓他覺得嚴重影響生活品質，面對健康狀況亮紅燈，讓過去對工作一絲不苟的他決定調整生活步調，他說，他現在對工作要求已不如以往苛求，目前呈現半退休狀態，決定專心調養身體。

林立洋的演藝生涯橫跨影視歌三棲，年僅15歲時就踏入歌壇闖盪，他沒受過專業訓練，單憑對唱歌的熱情報名歌唱大賽，在800人中脫穎而出，當時和「百變天后」梅艷芳成為同屆同學，隨後被簽下組成「香港小虎隊」，唱紅經典港劇《新紮師兄》主題曲，還與梅艷芳共同發行黑膠唱片。

林立洋被診斷罹患大腸癌。（年代提供）

雖然團體一炮而紅，卻因香港新秀不斷崛起、競爭激烈，讓他決定轉戰台灣，當時正好搭上80年代「港星當道」時期，電視劇作品邀約不斷，也讓林立洋在台灣以演員身分再度爆紅，陸續拍攝《第8號當舖》、《小李飛刀》等經典作品。但林立洋演藝生涯並非一路順遂，後期台灣戲劇圈逐漸轉往台語劇發展，語言問題讓他工作大受影響，因此林立洋決定暫別演藝圈、另謀生計。