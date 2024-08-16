大陸央媒新華每日電訊16日報導，大陸坊間出現無需出國即可拿證，從中專到博士只需五年，買賣海外「速成學歷」亂象多發。不少廣告直接曬出多個學員海外學歷學位認證書。「最快3個月拿到海外碩士雙證，時間成本大於經濟成本」「半個月拿美國碩士單證，企業絕對認可」「從中專到博士只需五年」。

新華每日電訊報導，一些學歷提升機構的諮詢顧問說，有人不惜花幾十萬元（人民幣，下同）甚至上百萬元買一個海外學歷。河北廊坊賈女士說，她有同事已通過機構的「特殊專案」順利拿證，從大專自考本科學歷成為碩士研究生。「同事為了快點拿積分落戶，花了50萬元左右，5個月拿到海外碩士學位證和中留服認證。」

大陸獵聘大數據研究院發布的《全國高校畢業生就業趨勢與展望2023》顯示，從連續三屆應屆生新發職位的學歷要求漲幅看，大陸博士和碩士學位需求增長大幅提升，超過100％。

業界透露，學歷作為硬門檻不僅是在招聘階段，像互聯網大廠等大企業裁員也會將學歷作為重要參考指標之一。華圖教育山西分校一名升學顧問表示，高學歷能幫助在職人員獲得加薪、升職、落戶積分等便利，這些利多會刺激提升學歷的需求。

由於海外學歷獲取門檻相對低、速度快，在社會上也具有一定認可度，不少人願意直接花錢進行學歷提升。面對如此大的市場需求，多個機構各顯神通。因此，買賣「速成學歷」便有了市場。