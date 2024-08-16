彰化縣埔鹽鄉順澤宮製作以「麟洋配」為元素的限量「台灣No.1」宮帽分送，與民眾分享羽球男雙王齊麟、李洋在本屆奧運摘金喜悅。（順澤宮提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣埔鹽鄉順澤宮為了分享羽球男雙「麟洋配」在本屆奧運摘金喜悅，特別製作了2000頂「台灣No.1」宮帽免費分送給民眾，因人潮太踴躍，順澤宮隨後再加碼3000頂，將在明（17）後（18）連2天分上下午場分送，每場各400頂，總計將送出16000頂，其餘則還在趕製中，預計將在下周六日發送。

順澤宮10日起一連4天，每天發500頂以「奧運羽球男雙金牌麟洋配」為元素，限量製作「台灣No.1」的冠軍帽，與大家分享「麟洋配」奪金的喜悅與榮耀，不論年齡，只要出示證件，每人都能領取1頂，每天都有民眾一早即前來排隊，廟前再現長長人龍，上下午各1場都不到20分鐘，號碼牌即發放一空。

廟方再追加贈送3000頂「台灣No.1」限量宮帽，發放時間安排在明（17）後（18）2天，每天上午9點及下午1點兩個時段，各開放400頂，領完為止，總計有1600頂，順澤宮總幹事陳守欽表示，由於趕製不及，先發送1600頂，其餘預定在下周六日發送。

順澤宮限量版「台灣No.1」宮帽太搶手，有民眾排隊領取一同分享「麟洋配」奧運摘金喜悅，但有民眾發現竟有賣家在網路賣場喊出「台灣No.1」宮帽每頂2800元出售，對此順澤宮主任委員魏信顧特別在官網上貼文呼籲， 此次「順澤宮紀念帽」，除為分享喜悅外，另也為感謝國人打拼不放棄的精神，故請已取帽大德，不要將宮帽進行買賣或重覆領取，把機會讓給更多人。

陳守欽也澄清，順澤宮不會在網路上販售宮帽，發放「台灣No.1」宮帽的初衷就是單純想與民眾分享喜悅，除了「台灣No.1」宮帽外，順澤宮平安帽，則只要民眾到廟裡隨喜添香油錢即能索取，「求平安、大家高興就好」，他也請大家不要把帽子拿來買賣。