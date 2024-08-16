新華每日電訊16日報導，近日暗訪大陸多個學歷提升機構，各顯神通。有鑽疫情補錄漏洞，無需出國即可拿證。中國留學網2021年3月19日發布《關於新冠肺炎疫情期間留學人員學歷學位認證工作的補充說明》顯示，部分國家某些大學和仲介機構假借疫情變相售賣文憑。此類情況仍然存在。

新華每日電訊暗訪北京市海澱區某機構發現，有一個快速拿證的特殊專案備受歡迎，辦理者只要符合相關條件，無需出國就能拿證。

查詢中國留學網在疫情期間發布相關公告發現，留學人員可通過線上方式修讀部分或全部課程，因此導致其境外停留時間不符合學制要求情況，不作為影響獲得學位學歷認證結果因素。該機構相關負責人介紹，該項目就是利用上述政策漏洞。

「疫情期間國外很多學校沒招滿，所以有空名額讓我們去補錄，不過學校、專業、畢業日期要到認證的時候才能知道。」若辦理者想要QS排名前100院校，定價為100萬元（人民幣，下同，約合新台幣440萬元）。該負責人宣稱可「搞定」「中國留學服務中心」，此項目自2022年「運作」以來，與歐美亞各洲學校都有合作，很多人報名。

有機構宣稱，從中專到博士只需5年，還可幫做背景提升。在暗訪過程中，一位自稱劉老師的學歷提升機構顧問，推薦白俄羅斯國立大學專案，聲稱「包錄取」「包畢業」，原因是該校在中國的招生總負責人係該機構人員。劉老師強調，該機構合作院校都是中國教育部備案學校，回來肯定受認可。

「有名中專學員在我們這裡不到5年時間就拿到了博士文憑。他先用一年半的時間拿到大專文憑，再專升碩，碩博連讀三年，一共花費45萬元左右。」劉老師說，該學員回國找工作時，機構還幫忙做了背景提升。

還有機構宣稱，能半個月拿美國碩士單證，可作讀博跳板。山西太原一私企負責人在北京某國際教育機構花七八萬元購買美國碩士單證（學位證），還介紹幾名員工買了。該機構諮詢顧問表示，單證能證明碩士文憑，很多私企、外企「只看你是什麼文憑」，甚至很多企業高管也會買單證。單證碩士還可作為過渡，用來申請韓國、菲律賓、泰國等國雙證博士，成為讀博跳板。

「疫情後辦單證的人越來越多，一年制碩士只用半個月左右就能拿到電子版學位材料，而且畢業時間可隨便選。」該機構諮詢顧問說。