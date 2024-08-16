新華每日電訊16日調研報導，大陸所謂「學歷提升機構」不在少數，有些營運模式較為「成熟」。深圳、濟南等地學歷提升機構甚至表示，可私下對接大陸國內多個985、211院校，提供大陸國內全日制大學部、碩士雙證服務。但對方均以「保護學員隱私」為由，拒絕透露學員辦理後續過程和結果，因此無法驗證說詞是否真實。對此，專家建議，一要嚴格海外學歷認證審查；二是加強認證院校品質把關；三是規範學歷提升資訊發布。

新華每日電訊在消費者線上投訴平台「黑貓投訴」上搜索關鍵字「學歷」發現，共有4萬1392條投訴記錄，其中「虛假宣傳」「拒不退款」等內容居多。

買賣海外“速成學歷”亂象擾亂教育秩序，破壞教育公平，損害官方認證機構公信力。對此，受訪人士建議，一是要嚴格海外學歷認證審查。北京一位人力資源經理提到，用人單位在招聘關鍵崗位時可能會對相關人員做背景調查，但難以辨別學歷證書是不是買來的，辨別和篩選成本很高，大部分企業只能以學信網和中留服的認證為依據。建議從源頭上把關，官方認證機構繼續加強認證審查力度，結合多項輔助材料來評判，學歷認證也需要“嚴進嚴出”。同時，在用人單位對某項學歷有所疑問時，教育主管部門需積極配合審查鑒定，暢通回饋管道。

二是加強認證院校品質把關。“對海外學位的認證不能僅限於真偽，也要把好品質關。”山西大學社會學教授邢媛說，要從嚴把握互認院校品質，及時更新院校名單，對不符合品質標準的院校可暫停認證，以免影響社會對人才的有序評估。中國人民大學法學院教授劉俊海建議，在完善認證院校資訊披露的同時，進一步加強對仲介機構的監管，提高市場透明度。

三是規範學歷提升資訊發布。當前學歷提升市場較為混亂，很多機構抓住一些群眾學歷提升的迫切心理來圈錢，在網路平臺註冊多個不同機構名稱帳號誘導大眾，有的機構撈到錢就跑路。邢媛等建議，加大相關資訊審核力度，督促平臺及時對違規資訊進行標識和清理。