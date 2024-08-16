台北市信義區某幼兒園園長的兒子，於2023年被查出涉嫌猥褻、性侵6名女童，案件引發社會譁然。檢方認定他涉嫌對6名幼童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻等罪嫌起訴，台北地方法院今（16）日依224罪各判處5年至10年不等徒刑，應執行28年徒刑，可上訴。

台北地院指出，被告2022年7月11日至2023年7月10日間，於任職的幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童；法院傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、心理諮商師，並勘驗父母拍攝幼童揭露案件的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面、被告另案遭搜索扣得的兒童性影像檔案、幼童驗傷單、心理諮商報告等，認定其確實有相關犯行。

法院認為，被告家境及學識良好，且具幼兒保育的專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展健康的重要性，明知被害人都未滿7歲，並無同意或拒絕的性自主能力，卻為滿足自己的性慾，性侵、猥褻、拍攝性影像且時間長達1年之久，被害人數眾多，犯罪惡性重大。

法院指出，且各被害人造成身心創傷甚鉅，犯後態度惡劣等情，分別量處各項刑度。並就被告分別所犯各罪為整體評價，就各宣告之有期徒刑，綜衡卷存事證審酌其等所犯數罪類型、次數、侵害法益之性質、非難重複程度等情形，並定應執行有期徒刑28年。

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