總統府今天正式發布命令，任命考試院前副院長李逸洋為新任駐日大使（代表）。（摘自總統府官網）
總統府今天正式發布命令，任命考試院前副院長李逸洋為新任駐日大使（代表）。（摘自總統府官網）

總統府今天正式發布命令，任命考試院前副院長李逸洋為新任駐日大使（代表），接替日前卸任的謝長廷。

李逸洋曾擔任台北市議員、台北市政府民政局局長、中央選舉委員會委員、行政院人事行政局局長、政府改造委員會委員、內政部部長等職，從政資歷完整。

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