總統府公布： 李逸洋任駐日本大使 13:252024/08/16 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李逸洋接任駐日代表。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府今天正式發布命令，任命考試院前副院長李逸洋為新任駐日大使（代表）。（摘自總統府官網） 總統府今天正式發布命令，任命考試院前副院長李逸洋為新任駐日大使（代表），接替日前卸任的謝長廷。 李逸洋曾擔任台北市議員、台北市政府民政局局長、中央選舉委員會委員、行政院人事行政局局長、政府改造委員會委員、內政部部長等職，從政資歷完整。 獨》奧運英雄大遊行爆突取消「雷虎衝場」 府：事先沒決定 王齊麟、林郁婷上街！台灣英雄大遊行16日登場 路線圖曝光 拜登首同框賀錦麗讚最棒總統！ 川普氣炸：我有權人身攻擊她 #李逸洋 #總統府 #謝長廷 #駐日代表 #總統 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 巴黎奧運》林郁婷無懼攻擊 激動喊「內心強大可戰勝一切」 14:392024/08/16 體育 餐飲老闆收舊「壹圓」嘆虧損 朋友看一眼驚：暴賺2萬 11:312024/08/19 生活 莊智淵親吐「帶著他們打很開心」 賴清德送2水果喊：辛苦了 18:172024/08/16 政治 奧運「英雄大遊行」名單、路線一次看！總統府派對佈置曝光 09:262024/08/16 政治 「臺灣英雄大遊行」16日登場 三軍儀隊「劍門」迎榮光 15:182024/08/14 軍事 北溪管道爆炸案再起！德國前情報頭子劍指這2國 20:482024/08/16 國際 影》奧運英雄總統府派對登場！賴清德親接見中華代表團 12:572024/08/16 政治 明年若當選將恢復與台灣邦交 宏都拉斯前副總統喊話 09:232024/08/18 國際 影》奧運英雄大遊行登場！林郁婷、王齊麟全來了 14:582024/08/16 政治 鄭怡狂瘦10公斤搭訕新加坡總統 意外驚動現場隨扈 21:212024/08/17 娛樂 曾任陸駐以色列大使 60後蔡潤候任駐歐大使 16:152024/08/16 兩岸 民眾黨要求考試委員被提名人填問卷 總統府回應了 16:182024/08/15 政治 賀錦麗「2人格特質」狂勝川普 民調顯示誰會當總統 09:442024/08/15 國際 打造運動強國 賴清德：助年輕人在體育場域追夢 20:532024/08/16 財經 宏都拉斯前副總統稱2025若當選擬與台復交 外交部回應了 14:142024/08/18 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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