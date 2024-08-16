黃嘉千與夏克立2年前爆出婚變，日前士林地院日前審結判決兩人離婚，16年異國婚姻終於畫下句點，但兩人也算是完全撕破臉，過程中雙方友人常跳出抱不平，夏克立更被週刊爆料疑在婚內找女移工「抱睡」，但他已否認。「第一狗仔」葛斯齊則透露，上月見到夏克立一人在台北橋附近遊蕩、痛哭，還引來路人關心。

據《中天新聞網》報導，葛斯齊指出上月撞見夏克立形單影隻在台北橋附近遊走，一個人買了肉包後便跑到河堤邊，突然有電話打來，夏克立接了後情緒激動大哭，包子隨即掉到地上，之後他又雙眼無神走到橋上，引來機車騎士安慰，停下對他說：「不要想不開」。

葛斯齊透露上月看到夏克立憔悴在台北橋附近遊蕩。（圖／中時資料照）

黃嘉千和夏克立2006年結婚，2年前爆出雙方向法院訴請離婚，日前終於有了結果，女方經紀人表示：「黃嘉千所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」夏克立的經紀人則回說，目前夏克立正準備恢復工作，判決書出爐再做正式回應。

夏克立今年2月受訪，結束後神情激動離去。（圖／中時資料照）

至於被週刊指疑似在婚內邀女移工「抱睡」，夏克立嚴正否認此事，表示是被盜帳號，發訊息給女移工的人並不是他，也強調自己已經15、20年沒去香港，所以不可能去香港外遇，並表示該媒體在刊出前並未求證他，損害他的名譽，並無奈說以前說他家暴，現在又說他外遇，「下一個是什麼？」

夏克立先前發影片，否認出軌。（圖／翻攝自Chris Downs臉書）

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