受惠於美股表現佳，台股今（16日）開高走高，早盤一度即大漲超過400點，終場收在22349.33點，上漲454.16點，進逼季線22420點，權值股台積電漲26元（或2.76%）收在最高969元，聯發科漲75元，收在1230元，金融股強勢拉抬，兩大龍頭國泰金與富邦金分別收漲逾2%與3%。

周四，美國最新零售數據顯示消費者支出依然強勁，緩解經濟衰退隱憂，使得美股四大指數皆收紅，費城半導體指數勁揚4.87%，台積電ADR大漲3.99美元（或2.35%）至173.96美元，輝達上漲4.05%，超微AMD更是大漲4.70%。

科技巨頭亞馬遜勁揚4.40%，Meta漲逾2%，蘋果與谷歌分別出現1.35%與0.70%的漲勢，半導體族群也有亮眼表現，美光勁揚6.51%，艾司摩爾也上漲5.53%，網通大廠思科財報符合市場預期，且進行裁員縮減成本，股價大漲6.80%。