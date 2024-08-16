今年4月13日在高雄世運主場館舉行的「GOLDEN WAVE in TAIWAN」韓國拼盤演唱會，集結了SEVENTEEN小分隊夫碩順（BSS）、(G)I-DLE、ENHYPEN、STAYC、NMIXX、BOYNEXTDOOR、＆TEAM、ZEROBASEONE、JD1共9組大咖韓星帶來150分鐘的精彩演出，卡司相當華麗，無法親臨演唱會現場的粉絲本週也能在電視上全程觀賞收看。

「GOLDEN WAVE in TAIWAN」是韓國有線電視台JTBC主辦的演唱會，由韓國演員秋英宇擔任主持人，共邀請9組韓國當紅偶像團體同台演出，開賣時一票難求，演唱會當天更是盛況空前，吸引4萬人到場朝聖，是時隔多年最強大的韓流盛宴。來自台灣的(G)I-DLE成員舒華和＆TEAM成員Nicholas（王奕翔）都很高興可以回到家鄉表演，舒華除了大秀台語，也兼任特別主持人，王奕翔更在台上激動高喊：「大家好，我回來了！」

演唱會內容相當精采，首先出場的是去年剛出道的新生代男團BOYNEXTDOOR ，緊接著是ZEROBASEONE上場，章昊和Ricky、金太來也帶來特別舞台獻唱台劇《想見你》的主題曲〈想見你想見你想見你〉，第3組出場的JD1，吸引不少師奶級粉絲專門從韓國飛過來支持，ENHYPEN、STAYC、NMIXX這幾組超人氣團體也輪番上陣，最後夫碩順壓軸登場，演唱韓劇《淚之女王》OST〈總是令我微笑〉等歌曲，為活動劃下句點。

「GOLDEN WAVE in TAIWAN」將於今（16日）晚間7點半在東風衛視首播，明（17日）晚間11點和後（18日）晚間7點半也將重播。