15日在新北奧運選手簽名會受到熱烈歡迎的巴黎奧運拳擊金牌林郁婷，16日出席行政院長卓榮泰的台灣英雄宴時表示，儘管這幾天慶祝活動與遊行不少，也對這些英雄流程還算熟悉，「可是我不會喊累，因為應該這些不會比教練課表還操，所以我還堅持的住。」

提到昨天簽名會，林郁婷表示第一次感受到大家對運動選手的熱愛，期望他們可以繼續支持選手、支持體育，不過昨天簽名會上，竟然有粉絲拿出結婚證書要給她簽名，「我還記得，當時我就想說沒有關係，我只要簽在別的地方就好。」

之前林郁婷的巴黎奧運金牌出現變色問題，讓她一度向外喊出支援，如今終於有了解決，「體育署有個典藏數位文物團隊已經跟我聯絡了，接下來不僅是獎牌，我的比賽服、拳擊鞋、手綁帶等這些想要保存下來的東西，他們都可以協助我保存收藏，真的很棒。」

當被問到今年是否算是拳擊元年？林郁婷表示，不會因為奧運成績好就可以叫做拳擊元年，其實在巴黎奧運之前，中華拳擊隊的成績都不錯，包含世錦賽、亞錦賽、亞運成績都有逐年提升，不會因為奧運有好成績才這麼說。

至於昨天的地震，林郁婷相當訝異回說：「昨天有地震嗎？大概是我在跑步機上跑步，所以沒有感受到，反而是被國家級警報聲音嚇到，所以我還OK。」