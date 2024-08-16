在戲劇表現有極高成就多次榮獲金鐘金馬肯定的「國民媽媽」林美秀首次以全新身分「LadyPUMPUM」來到Yahoo TV《唐綺陽談星室》宣傳第一張專輯，唐老師笑稱雙子座的林美秀興趣多元，所以會出唱片好像也不是那麼意外。林美秀卻稱製作專輯的過程有覺得自己被打敗了。

林美秀說，拍攝《烏貓》MV時，腳腫到導演老公看不下去暫停拍攝，去醫院檢查發現是後天的血友病，因為凝血功能出問題，血液都集中在腳部造成腫脹，雖然現在身體漸漸康復，但當初真的是靠腎上腺素撐完拍攝，相當不容易，也讓林美秀發現健康真的很重要。

林美秀因腳腫就醫，才知罹患後天的血友病。（圖／Yahoo TV《唐綺陽談星室》提供）

林美秀更有感而發地表示，因為在專輯製作期間她的健康亮紅燈，常在想是不是老天爺要給她的警惕，不過現在回想養病期間，竟然是她人生中最快樂的時候，因為那時她什麼都不用想，每天就是躺在床上發呆，老公也叫她不准動，把她照顧得好好的，兩人每天的作息都超規律，10點多就睡覺，她笑說那個禮拜兩人都很健康，自己甚至瘦了7公斤！

林美秀分享和老公冷戰的故事。（圖／Yahoo TV《唐綺陽談星室》提供）

聽完林美秀分享自己的身體狀況，最近對於健康很有感的唐綺陽也頻頻點頭表示：「身體真的要照顧好。」也立刻關心起林美秀，在製作唱片的過程中是否有跟負責唱片統籌的老公吵架？林美秀透露有一次被老公罵因此冷戰，原來是當時老公要她什麼都不要管，有點大聲吼她：「妳就做你的歌手就好！」讓唐綺陽直呼：「好MAN」！不過那時的林美秀只覺得火氣上來，理都不理他直接冷戰，後來隔天老公先來跟她說不該這麼大聲，兩人互給台階下，才結束這場冷戰。

說到雙子座的好運，唐老師認為「好人緣」就是雙子座的幸運，林美秀也坦承這次的發片真的是許多貴人好友的幫忙，才能讓她一圓歌手夢。林美秀坦言自己對賺錢沒什麼概念，也不喜歡錢，但很喜歡交朋友，給朋友的愛絕對是毫不手軟。也正因為她開朗正面的性格，吸引了許多與她相合的朋友，互相幫助互相依靠，這張專輯可以說是林美秀好人緣的結晶。