遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術深耕多年，由內而外推動數位轉型與發展創新商業模式，AI已是遠傳的現在進行式。生成式AI正帶動「白領革命」，降低使用AI門檻、提高個人能力與生產力，遠傳身為台灣電信業唯一微軟授權解決方案合作夥伴(LSP)，已全方位導入生成式AI於數位治理、優化服務，成功推動自身的「白領賦能」。遠傳也抱持著與產業共好的使命感，以自身實踐經驗幫助更多企業找到駕馭AI的成功方程式。

遠傳以四軌並行的AI戰略，包括「提高員工生產力、提升開發能力、強化資安韌性、創新商業應用」，結合微軟Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Copilot for Security 與Azure OpenAI服務，對內推動生成式AI的部署與運用，為員工賦能、加速數位淨零雙軸轉型。在遠亞合併時期，遠傳即運用生成式AI結合遠傳智能客服機器人，協助緩解第一線客服的壓力。遠傳friDay影音透過導入AI互動生成推薦片單，單月創造2萬次以上詢問，片單點擊率更高於一般推薦片單8倍，在NCC、文策院以及尼爾森等公信機構的市調中，遠傳friDay影音皆獲得本土OTT平台付費訂閱使用率第一名。

遠傳以自身導入生成式AI於數位治理、優化服務的實戰經驗，推出「企業版生成式AI白領賦能方案」，為企業打造四大即戰力，助企業落實AI應用場景，加速實現AI轉型。今日在高雄登場的「DevDays Asia 2024」，遠傳除了展示上述「企業版生成式AI白領賦能方案」，也展示與國家級單位合作發展的「長照樂齡AI賦能方案」，現場更展出運用生成式AI於「高雄旅遊熱點分析」、「高雄旅運中心港務戰情應用」等高雄在地應用，展現遠傳強大的AI能量。