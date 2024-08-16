台灣虎航（6757）今（16）日宣布已正式向證交所提交申請，預計從創新板轉為一般板上市。台灣虎航董事長陳漢銘表示，這是公司發展重要里程碑，藉由更廣泛與資本市場接觸和更靈活的資金籌措，為旅客提供更優質服務，為股東創造更大價值，預計於今年下半年申請完成轉板一般板上市的目標。法人估，第四季掛牌上市。

虎航今年上半年營收82.14億元、年增50.1％，稅後純益15.34億元，每股稅後純益（EPS）3.42元，繳出最旺上半年財報，每股淨值12.85元。今日股價中午過後一度觸及50元。同時暫居航空股王、EPS王。

虎航去（2023）年以最快速度恢復過往航線的布建，並新增許多新航點，全年稅後純益18.27億元、年增126％，EPS為4.27元，疫後高速回彈繳出營運佳績。

今日台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋率經營團隊前往證交所，遞交申請。

台灣虎航去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，並於創新板滿一周年之際申請轉板，預計於今年下半年申請完成轉板一般板上市的目標。

今年迎來10週年慶的台灣虎航，為台灣唯一的低成本航空，自2014年9月營運第一條航線以來，目前有27個航點、38條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾豐富多元的飛航選擇。