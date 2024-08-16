科幻恐怖片《異形》系列有不少經典畫面，例如外星生物寄生人體後將人開膛破肚、小異形的手腳像章魚吸盤一樣抱著人頭不放、流著如瀑布般口水的怪物用大嘴加小嘴準備將人生吞活剝的恐怖模樣，至今仍讓人噩夢連連，當然電影還擁有浩瀚美麗的宇宙景觀，及人類和生化人亦敵亦友的情感，導演費德阿瓦雷茲（Fede Alvarez）打包票表示，這些在最新作品《異形：羅穆路斯》（Alien： Romulus）都看得到，甚至更加刺激，「電影擁有和原著及其他《異形》電影相同的DNA，但卻有著新鮮感」。

費德阿瓦雷茲曾執導過《屍變》、《暫時停止呼吸》，本身就是《異形》鐵粉，但他表示自己並非透過推薦得到這次機會，而是更加「浪漫」的方式，他只是列出了他比較想看的內容，並且面向那些曾經的粉絲及完全沒看過《異形》電影的觀眾，「我給我自己的使命並不是帶來『全新的視野』，而是回歸恐怖的根源，並延續這部系列電影最讓人害怕的部份，希望觀眾進戲院時不但會被驚嚇，也能得到驚喜」。此次幕後團隊包括將《異形》拍成經典驚悚恐怖片的導演雷利史考特這次擔任製片，以及《銀翼殺手2049》作曲家、《沙丘：第二部》的背景大隊、《阿凡達：水之道》的特效技術及《幕府將軍》服裝造型團隊。

《異形：羅穆路斯》劇本也是由費德阿瓦雷茲編寫，故事敘述一群年輕的太空殖民者在一個破舊的太空站裡，與宇宙最可怕的生命形式狹路相逢，想要逃出生天，只能跟牠們鬥智鬥狠。雖然故事背景發生在《異形》和《異形2》之間，但導演採用了全新的演員臉譜，他說他看過《異形2》加長版，其中有一個被剪掉的畫面，是一群孩子在殖民地的走廊上奔跑，「在我的電影中，我總是對那些名不見經傳的小角色感興趣，或許是因為我在烏拉圭這個小國成長的關係」。於是費德阿瓦雷茲開始編寫這群孩子的故事，當他們遇到駭人的外星生物時，反應和想法也會不同，而這也是製片雷利史考特感興趣並決定全力支持的原因。

為了營造壯觀的星際宇宙，及廢棄太空站裡陰暗詭異的氣氛，全片遠赴匈牙利布達佩斯的Origo攝影棚拍攝，幾乎所有的佈景都是在此建造，包括廢棄太空站裡的電梯、宇宙飛船走廊、研究實驗室、冷凍室、基因實驗室和對接艙等，而這些佈景不僅龐大，還採用了360度設計，方便導演可以用各種角度拍攝。除了佈景，《異形：羅穆路斯》也讓所有可怕的異形生物現身，像是行動迅速、透過嘴將生命體送進人體並寄生的抱臉蟲、可以將人開膛破肚的破胸體、被視為宇宙終極殺手的大異形，特效團隊花了很長時間創造它們，並讓這些外星物種具備了更高的驚嚇指數。

《異形：羅穆路斯》已在全台上映，該片監製邁可普魯斯（Michael Pruss）對全片的娛樂效果非常有信心，「觀眾會被嚇壞也會被徹底娛樂，我們將現代科技融入經典電影，相信觀眾也會被嚇得失去理智」。而雷利史考特則總結：「時機已到，大家準備再次被傳送到外太空，去面對可怕的未知世界！」